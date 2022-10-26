В Україні подешевшали картопля, капуста та яблука

В Україні подешевшали картопля, капуста, столовий буряк та яблука. Зокрема, роздрібна ціна картоплі для споживача становить 9-12 гривень за кілограм, очікується зниження ціни до 7-9 грн за кілограм.

Про це повідомив завідувач сектору овочівництва та картоплярства управління землеробства та рослинництва Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Сергій Гвоздь.

"Ми спостерігаємо суттєве зниження ціни на картоплю. Адже закінчується збирання урожаю. Цього року засаджені площі зменшились на 36% порівняно з минулим. Але з урахуванням норм споживання, у нас достатня кількість цього продукту, яка повністю задовольняє внутрішнє споживання та продовольчу безпеку. Дефіциту картоплі не буде", – зазначив він.

За його словами, потреби імпортувати картоплю не буде, хіба що насіннєву. Адже з початком війни значно зросла вартість логістики. Україна вже відмовилася від імпорту білоруської та російської картоплі, що стимулюватиме продаж українського продукту на внутрішньому ринку.

Гвоздь додав, що також спостерігається зменшення ціни на такі овочі: капуста – на 12,2% (до 17,34 грн/кг), буряк – на 5% (до 17,77 грн/кг), картопля – на 3,8% (до 10,78 грн/кг).

Також на 6,4% (до 15 грн/кг) подешевшали яблука.