Apple замінить зарядний пристрій в iPhone на USB-C, – Bloomberg

Компанія Apple Inc. змінить зарядний порт у iPhone на USB-C задля дотримання законодавства Євросоюзу.

Про це заявив керівник з маркетингу компанії Грег Джосвіак, передає Bloomberg.



Він відмовився уточнити, коли саме iPhone може отримати новий зарядний роз’єм для заміни існуючого – Lightning. Утім, за даними агентства, Apple планує перевести iPhone на USB-C у наступному році.



За словами Джосвіака, Apple і ЄС мали суперечки щодо зарядних пристроїв упродовж десяти років. Він нагадав, як європейська влада колись хотіла, щоб Apple впровадила Micro-USB. Водночас Джосвіак вважає, що ні Lightning – нинішній порт для зарядки iPhone – ні нинішній розповсюджений USB-C не були б винайдені, якби це сталося.



Закон набуде чинності в 2024 році. Apple вже перевела свої Mac, багато iPad і аксесуари на USB-C з Lightning та інших роз’ємів.

Як повідомлялося, міністри з питань довкілля Євросоюзу 24 жовтня остаточно затвердили введення єдиного стандарту зарядних пристроїв для невеликих електронних гаджетів до 2024 року. USB type-C стане обов'язковим для ряду пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети та електронні книги, цифрові камери та ігрові приставки, навушники та динаміки, бездротові миші та клавіатури, а також портативні навігаційні системи.

Правила застосовуватимуться через 24 місяці після набуття чинності, ймовірно, восени 2024 року. Для ноутбуків передбачений більш тривалий перехідний період – 40 місяців, а це означає, що загальний єдиний пристрій для ноутбуків з'явиться на початку 2026 року.