У Польщі можуть побудувати паркан на кордоні з Калінінградською областю
Польща розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з російською Калінінградською областю, подібного до того, який вона побудувала на кордоні з Білоруссю.
Про це польським ЗМІ повідомив генеральний секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський, передає Reuters.
"Ми повинні будемо посилити наші сили на цій ділянці кордону, а також розглянути будівництво подібних прикордонних укріплень, подібних до тих, які зараз є на польсько-білоруській ділянці", – сказав він.
Раніше Польща побудувала на кордоні з Білоруссю сталевий паркан заввишки 5,5 метрів та завдовжки 187 км. Він оснащений датчиками руху та камерами.
Варшава звинувачує Росію та Білорусь у використанні мігрантів у межах "гібридної війни" з метою дестабілізації Європи. На тлі напруги внаслідок війни в Україні Польща побоюється повторення кризи 2021 року, коли тисячі мігрантів з Африки та Близького Сходу намагалися перетнути кордон Білорусі.
Російські ЗМІ повідомили, що Калінінград відкрив своє небо для рейсів з Близького Сходу та Азії, щоб "залучити більше авіакомпаній і туристів".
Соболевський також повідомив Reuters, що більше мігрантів з Калінінграда можуть спробувати перетнути кордон Польщі вже найближчими тижнями.
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