Влада ПАР відмовилася арештувати яхту підсанкційного російського олігарха

Влада Південноафриканської Республіки відмовилася заарештувати яхту російського олігарха Олексія Мордашова, вартість якої оцінюють у $500 млн.

Судну Nord, яке кілька днів тому вийшло з Гонконгу, дозволили пришвартуватися в порту Кейптауна, передає ВВС.



Лідери південноафриканської опозиції до того закликали уряд заарештувати яхту відповідно до міжнародного запиту, але прессекретар президента Сиріла Рамафоса сказав, що не бачить жодних причин дотримуватися західних санкцій.



"Південна Африка не має юридичних зобов'язань дотримуватися санкцій, введених США та ЄС", – заявив журналістам представник президента.



Він підкреслив, що країна має намір дотримуватися лише санкцій, накладених ООН, а Мордашов під такими санкціями не перебуває.

Як повідомлялося, напередодні мер південноафриканського міста Кейптауна Джордін Гілл-Льюїс закликав уряд країни не дозволяти вхід у місцевий порт суперяхті Nord, яка належить Мордашову.