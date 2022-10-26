На Київщині побудують два сміттєпереробних заводи за $117 мільйонів

Будівництво нових сміттєпереробних заводів у Київській області орієнтовно коштуватиме $117 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що переважна частина обладнання на заводах буде українського виробництва, решта – європейського.

"Це перший великий інвестиційний проєкт, який реалізують в рамках реформи управління відходами в Україні. Він передбачає будівництво двох нових сміттєпереробних заводів для кластерного вирішення проблем з відходами одразу трьох громад – Бориспільської, Броварської та Фастівської. Обидва комплекси зможуть сукупно переробляти 470 тис. тонн відходів на рік", – йдеться у повідомленні.

Розташовуватимуться потужності на території Бориспільської та Фастівської громад, поза межами населених пунктів – на земельних ділянках, власниками яких є відповідні міські ради.

Заводи використовуватимуть одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових відходів) з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів – металобрухту, скла та пластику.

Наразі на території Бориспільської громади вже визначено земельну ділянку у 25 га, де будуть розміщуватися потужності. Фастівська громада займається оформленням документів для вирішення земельних питань.

До кінця листопада поточного року планують завершити перемовини із кількома європейськими інвесторами – проєкт реалізовуватимуть із залученням кредитних коштів від європейських банків (70%) та приватних інвестицій (30%).

Далі здійснюватимуть вибір проєктувальників і підрядників – за тендерними процедурами європейських банків, що інвестуватимуть проєкт.

Загалом строк будівництва складе близько 18 місяців.