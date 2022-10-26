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Новини
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Зеленський підписав закон про націоналізацію системно важливих банків

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Закон набирає чинності через день після опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про націоналізацію системно важливих банків. "Альфа Банк" – єдиний банк з переліку системно важливих, який належить російським олігархам, проти яких введено міжнародні санкції внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

У жовтні акціонери "Альфа-Банку" знову заявили про готовність докапіталізувати банк на $1 млрд, за даними ЗМІ, відповідний лист співвласник банку Михайло Фрідман направив голові НБУ Андрію Пишному. Водночас російський мільярдер зазначав, що акціонери "Альфа-Банку" готові передати контроль над банком державі чи іншому акціонеру у разі ухвалення відповідного рішення урядом або Національним банком. Утім, у Нацбанку заявивли, що не отримували офіційних документів про докапіталізацію "Альфа-Банку".

Автор: 

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Ой так тривожно : що воно знову нам напідписує....для бєні іще (і всі знають на кого "працює" це волохатесало)...
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26.10.2022 16:01 Відповісти
І хто заплатить за цей "банкет" під час війни - розкрадання і корруації з іншого боку і привласнення приватного майна з другого, скільки потрібно бюджетних коштів для того щоб знову "оздоровити" банківську систему замість "посадок"?це ж вже було тем більш це не держані "не ефективні" підприємства, як нам розказували ділки під час прихватизації до чого тут бюджет, напевно до того що під час прихватизації чи націоналізації можно в котрий раз пограбувати країну і занурити в беззаконня.
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26.10.2022 17:38 Відповісти

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