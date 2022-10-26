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Україна отримає 2 мільйони євро на відновлення зруйнованих внаслідок війни лікарень

лікарня

Україні нададуть 2 млн євро грантових коштів на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що в межах 5-го Німецько-Українського економічного форуму в Берліні, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду щодо підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Зокрема, йдеться про спрямування 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) на відновлення закладів охорони здоров’я, постраждалих внаслідок війни.

Автор: 

лікарня (205) Мінрегіонрозвитку (636) ЄІБанк (293) ПРООН (23) відбудова (39)


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