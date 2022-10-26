Україна отримає 2 мільйони євро на відновлення зруйнованих внаслідок війни лікарень
Україні нададуть 2 млн євро грантових коштів на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії РФ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зазначається, що в межах 5-го Німецько-Українського економічного форуму в Берліні, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду щодо підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".
Зокрема, йдеться про спрямування 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) на відновлення закладів охорони здоров’я, постраждалих внаслідок війни.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль