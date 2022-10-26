"Укрпошта" відновила роботу у звільненому Куп’янську, незабаром відкриють "Нову пошту"

"Укрпошта" поновила роботу в деокупованому Куп’янську на Харківщині. Незабаром очікується відкриття відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, мешканцям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців.

Крім того у місті поновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Тож до кінця тижня місто матимемо вже сталий мобільний інтернет.

Як повідомлялося, у вересні найбільші українські поштові оператори "Нова пошта" та "Укрпошта" відновили роботу у звільненій від окупантів Балаклії.