"Укрпошта" відновила роботу у звільненому Куп’янську, незабаром відкриють "Нову пошту"
"Укрпошта" поновила роботу в деокупованому Куп’янську на Харківщині. Незабаром очікується відкриття відділення "Нової пошти".
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, мешканцям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців.
Крім того у місті поновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Тож до кінця тижня місто матимемо вже сталий мобільний інтернет.
Як повідомлялося, у вересні найбільші українські поштові оператори "Нова пошта" та "Укрпошта" відновили роботу у звільненій від окупантів Балаклії.
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