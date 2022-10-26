Українські трейдери почали тестувати імпорт електроенергії зі Словаччини

Українські трейдери ТОВ "Д.Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" та держтрейдер АТ "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") після зупинки експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту, розпочавши зі Словаччини.

Про це свідчать результати добових аукціонів НЕК " Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку з цієї країни, передає Інтерфакс-Україна.



Починаючи з 16 жовтня, ці компанії бронювали різну потужність перетину в певні дні до 27 жовтня.

Найбільше бронював "Д.Трейдінг" – по 50 МВт на чотири денні години на 16 та 23 жовтня та по 35 МВт на п'ять денних годин 26 жовтня.



"ЕКУ" бронювала 3 МВт на 4:00 та 2 МВт на 5:00 на 24 жовтня, 1 МВт на 5:00 25 жовтня та по 1 МВт на 13:00 на 26-27 жовтня. "ЕРУ" бронювала 1 МВт о 4:00 на 22 жовтня.



Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/МВт-год.



Водночас потужність перетину, що виставлялася продаж, становила від 50 МВт до 170 МВт за годину залежно від дня.



Разом з тим, на сайті ENTSO-E на 26 жовтня відображається фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповував "Д.Трейдінг".

24 жовтня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу. Тоді він зазначив, що Україна ще не розпочала імпорт електроенергії, але технічна можливість для цього є, як і можливість запиту аварійної допомоги з ЄС.

Як повідомлялося, Україна 11 жовтня тимчасово припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.