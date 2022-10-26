Зеленський вивів ексочільника Нацбанку Шевченка зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, вивівши з нього ексочільника Національного банку Кирила Шевченка.

Відповідний указ №736/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Натомість, цим указом глава держави ввів до складу РНБО нового главу Нацбанку Андрія Пишного.

Указ набирає чинності з дня його опублікування 25 жовтня.

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Як повідомлялося, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Утім, 7 жовтня Верховна Рада призначила на посаду очільника Національного банку Андрія Пишного. Він – креатура голови ОП Андрія Єрмака. За даними ЕП, він тісно співпрацює з Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році разом заснували ГО "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Водночас Пишний – давній політичний соратник Яценюка.