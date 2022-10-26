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Споживання електроенергії на Миколаївщині впало 2,5 раза, – ОВА

кім

Миколаївська область зменшила споживання електроенергії у понад 2,5 раза.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Укрінформ.

"Відключення продовжуються по всій Україні, ми зменшили своє споживання більш ніж у 2,5 раза. Значною мірою це пов'язано з тим, що не працюють підприємства, а певна частина людей виїхала з регіону. Тобто нас теж відключають, але ми працюємо над тим, щоб це не заважало військовим виконувати свої обов'язки", – зазначив він.

Кім також закликав Одесу економити електроенергію, бо "це дуже важливо".

Як відомо, 26 жовтня з метою стабілізації електромережі електрики відключили всі 10 груп споживачів Миколаївщини.

Автор: 

Миколаївська область (174) електроенергія (4239) Кім Віталій (12)


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