Споживання електроенергії на Миколаївщині впало 2,5 раза, – ОВА

Миколаївська область зменшила споживання електроенергії у понад 2,5 раза.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Укрінформ.

"Відключення продовжуються по всій Україні, ми зменшили своє споживання більш ніж у 2,5 раза. Значною мірою це пов'язано з тим, що не працюють підприємства, а певна частина людей виїхала з регіону. Тобто нас теж відключають, але ми працюємо над тим, щоб це не заважало військовим виконувати свої обов'язки", – зазначив він.

Кім також закликав Одесу економити електроенергію, бо "це дуже важливо".

Як відомо, 26 жовтня з метою стабілізації електромережі електрики відключили всі 10 груп споживачів Миколаївщини.