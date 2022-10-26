Україна витратила на медицину 220 мільйонів пожертв через United24, – StateWatch

ДП "Медичні закупівлі України" витратило 220 млн грн на товари медичного призначення за рахунок коштів, отриманих Україною як гуманітарну допомогу в межах проєкту United24.

Про це повідомляє StateWatch із посиланням на дані ДП "Медзакупівель" щодо витрат з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я станом на вересень.

Станом на 13 вересня вже було здійснено закупівлі на суму 220 млн грн, серед яких зокрема:

10 рентгенівських установок С-аркою на суму 26,8 млн грн;

35 апаратів штучної вентиляції легень транспортних на суму 25,6 млн грн;

5 апаратів штучної вентиляції легень для дітей та новонароджених на суму 5,5 млн грн.

Низка укладених контрактів в стані виконання. Наприклад, було законтрактовано 78 одиниць спеціалізованого транспорту на загальну суму 193 млн грн. Із них ДП "Медичні закупівлі" поки сплатило близько 57 млн грн, тобто 29% від загальної суми договорів.

Загалом за час повномасштабної війни підприємство уклало контрактів на закупівлю товарів медичного призначення коштом United24 на 435,2 млн грн. Йдеться про рахунок Міністерства охорони здоров’я, відкритий у Нацбанку для надходження коштів фізосіб та компаній як благодійної пожертви для задоволення потреб охорони здоров’я.

Зазначені кошти спрямують на закупівлю медобладнання та допоміжних засобів до них, а також спеціалізований санітарний транспорт та мобільні шпиталі.

Розподіл коштів здійснюється згідно з Порядком використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабміну.