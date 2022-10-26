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У Києві впровадили оплату банківською карткою у наземному транспорті

оплата,бесконтактная

У столиці завершили підключення наземного комунального громадського транспорту до системи, яка дозволяє розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це Київська міська держадміністрація повідомила у Telegram.

"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора.

Сервіс дозволяє користуватися також застосунком "Київ Цифровий" і Карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень.

Автор: 

Київ (4679) Київпастранс (153) оплата (73)


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Ото досягнення! У Житомирі певно років 5 а то і більше за проїзд можна було розрахуватися карткою. Кличку має бути соромно.
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26.10.2022 23:06 Відповісти

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