У Києві впровадили оплату банківською карткою у наземному транспорті

У столиці завершили підключення наземного комунального громадського транспорту до системи, яка дозволяє розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це Київська міська держадміністрація повідомила у Telegram.

"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора.

Сервіс дозволяє користуватися також застосунком "Київ Цифровий" і Карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень.