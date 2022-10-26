Суд передав в управління АРМА завод "Карпатнафтохім"

Братський районний суд Миколаївської області заарештував та передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) калуський завод "Карпатнафтохім".

Про це повідомляється у судовому реєстрі, передає LIGA.net.

Ці рішення ухвалені в рамках кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу), яке розслідує один із районних відділів поліції в Миколаївській області.

У рішенні суду наводиться перелік із 35 об'єктів нерухомого майна, яким володіє ТОВ "Карпатнафтохім". Це адміністративні, виробничі будівлі й споруди, цехи, бази, вісім земельних ділянок. Переважна більшість нерухомого майна – у Калуші, де розташований "Карпатнафтохім".

7 жовтня слідча суддя Братського райсуду наклала на нього арешт, а 21 жовтня заарештоване майно передали АРМА. Також агентство отримало в управління корпоративні права на "Карпатнафтохім", які належать нідерландській Karpaty Chemical.

Ухвали оскарженню не підлягають.

Із судових рішень також стало відомо, що 10 вересня генеральний директор "Карпатнафтохім" отримав підозру в умисному ухиленні від сплати 2,2 млрд грн податків.

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз – нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої – Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький – купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.