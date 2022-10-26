Надходження газу з ЄС в Україну зросло більш ніж удвічі

Газотранспортна система України продовжує збільшувати прийом природного газу з Європи з подальшим його закачуванням у підземні сховища на тлі зниження цін на нього.

Про це йдеться в оперативних даних "Оператора ГТС України", передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, 25 та 26 жовтня заявка на надходження газу на західному кордоні країни зросла до 21-21,5 млн кубометрів на добу проти близько 8-10 млн кубометрів минулого тижня та 3 млн кубометрів у першій половині жовтня.

У період 1-25 жовтня 2022 року з території Польщі, Словаччини та Угорщини до України надійшло 188 млн кубометрів газу, зокрема. на "митний склад" ПСГ – 155 млн кубометрів. У вересні постачання склали 29 млн кубометрів (МС – 17 млн ​​кубометрів), серпні – 142 млн кубометрів (121 млн кубометрів), у липні – 119 млн кубометрів (83 млн кубометрів), у червні – 46 млн кубометрів (7 млн ​​кубометрів), травні – 24 млн кубометрів (5 млн кубометрів), у квітні – 3 млн кубометрів (3 млн кубометрів), березні – 282 млн кубометрів (10 млн кубометрів), у лютому – 350 млн кубометрів (11 млн кубометрів), у січні – 47 млн кубометрів (0).

Голова оператора газосховищ України АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома 21 жовтня зазначав, що обсяг газу, який нерезиденти зберігають у ПСГ України в режимі "митного складу", з початку жовтня збільшився у сім разів.

Частину газу в ПСГ України закачує Молдова, яка формує запас за допомогою кредитної лінії ЄБРР.

Як повідомлялося, за словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на середину листопада Україна зможе накопичити у підземних сховищах 15 млрд кубометрів газу, чого має вистачити на осінньо-зимовий період.