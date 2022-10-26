Путін заблокував вихід іноземних банків з Росії

Російський президент Владімір Путін затвердив список із 45 банків, угоди щодо яких можна проводити лише за спеціальним дозволом.

У перелік банків, у яких не можна здійснювати угоди з частками іноземців із так званих "недружніх" країн, увійшли російські "Райффайзенбанк", "Юнікредит", "Сітібанк", "Дойче банк" та "ОТП Банк", пише "Коммерсант".

Як повідомлялося, 5 серпня Путін заборонив компаніям з країн, які сама Росія вважає "недружніми", проводити угоди з акціями зареєстрованих у РФ банків, а також продаж часток у стратегічних компаніях та нафтогазових проєктах "Сахаліні-1" та Харьягінському УРП.

Згідно з указом, російський уряд та центробанк протягом 10 днів мали підготувати список російських банків, на які пошириться ця заборона.

За той час, поки перелік банків не було затверджено, чеська інвестиційно-фінансова група PPF Group і її дочірня компанія Home Credit встигла завершити продаж свого російського банку Home Credit&Finance Bank ("ХКФ-банк").

До списку недружніх країн Росії входить Австралія, Албанія, Андорра, Багамські острови, Велика Британія, країни ЄС, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.