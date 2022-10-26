Ford продав свій бізнес у Росії

Американська Ford Motor Company завершила вихід із капіталу спільного підприємства з російською автомобілебудівною групою "Соллерс" (ТОВ "Соллерс Форд"), продавши свою 49% частку в компанії.

Про це йдеться в повідомленні американського автовиробника, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що продаж части відбувся вслід за повним призупиненням усіх операцій у Росії, включно з виробництвом автомобілів Ford Transit, постачанням деталей, IT та інженерною підтримкою, у березні цього року.

Частка Ford у СП із "Соллерсом" буде передана російській юрособі підприємства за номінальною вартістю.

"Ford зберігає можливість викупу акцій протягом п'яти років, якщо ситуація у світі зміниться", – наголошується в пресрелізі компанії.

Раніше повідомлялося, що південнокорейська корпорація Kia Corp. може повністю закрити свій бізнес у Росії через зростання волатильності внаслідок тривалої загарбницької війни в Україні.