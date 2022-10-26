Арештовану яхту голови "Ростєху" затримали при спробі втечі з Барселони, – ЗМІ

Яхту Valerie, що належить, за твердженням іспанських спецслужб, гендиректору "Ростеху" Сергєю Чемезову, було затримано при спробі незаконно залишити порт Барселони.

Про це повідомило іспанське інтернет-видання El Confidencial із посиланням на правоохоронні органи країни, передає DW.

Як повідомляється, 85-метрова яхта Valerie, на яку було накладено арешт у березні 2022 року у зв'язку з санкціями Євросоюзу, запровадженими щодо її ймовірного власника Сергєя Чемезова, спробувала залишити порт Барселони.

За даними порталу, маршрут судна лежав, найімовірніше, до Туреччини, де санкції ЄС не діють.

Гендиректор корпорації "Ростех" Сергєй Чемезов – у ​​списку близьких до Кремля осіб, які потрапили під обмежувальні заходи через вторгнення Росії в Україну.

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У дирекції барселонського порту DW підтвердили спробу вивести яхту з порту, зазначивши, що цю спробу було зупинено в останні хвилини – коли Valerie вже готувалася залишити місце своєї постійної стоянки. Громадянська гвардія (жандармерія) оглянула судно. Представник порту пояснив також, не вдаючись у деталі, що "спробі передували певні маневри власників з метою направити яхту – всупереч санкціям – в будь-який порт за межами Євросоюзу".

За даними El Confidencial, Valerie, вартість якої оцінюється в 140 млн євро, формально належить компанії Amtech Worlwide Ltd, зареєстрованій у Сент-Вінсент та Гренадини, офшорній зоні, де розміщують капітали та майно багато багатих росіян та громадян інших країн. У свою чергу, вказана компанія належить іншій, а за всією цією підприємницькою інженерією стоїть падчерка Чемезова – Анастасія Ігнатова, стверджує іспанське видання, знову посилаючись на правоохоронні органи.

Із метою обдурити пильність портової влади та вивести яхту компанія із Сент-Вінсент та Гренадини видала довіреність на її експлуатацію іншій фірмі – її назва не наводиться. А остання змінила кілька тижнів тому документацію і навіть назву судна, яке відтепер називається Meridian A. При цьому терміново нова назва була накреслена не тільки на корпусі яхти, але навіть на рятувальних жилетах членів команди. Таким чином, фірмі, що управляє, навіть вдалося отримати в місцевої адміністрації дозвіл на вихід яхти з порту, який тепер вилучено.

Тим часом, Amtech Worlwide Ltd, звернувшись до суду, наполягає на відсутності будь-яких доказів приналежності яхти гендиректору "Ростеху".

Видання також зазначає, що Сергєй Чемезов колись служив у КДБ разом із президентом Росії Путіним, а спроба вивести яхту з-під арешту нагадує операцію спецслужб, яка зрештою провалилася.