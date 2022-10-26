В Україні спростили працевлаштування іноземців

В Україні змінилися правила працевлаштування для іноземців та осіб без громадянства.

Про це йдеться в повідомленні Київського міського центру зайнятості.

Як повідомляється, 15 жовтня 2022 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні" від 21 вересня 2022 року №2623-ІХ.

Зокрема, розширено коло іноземців, яким дозвіл на працевлаштування видається безплатно. Це стосується студентів та осіб, які стримували збройну агресію Росії.

Також доповнено перелік способів подачі документів для отримання дозволу: зокрема, це реалізується за допомогою порталу "Дія" та інших електронних засобів (за наявності відповідної технічної можливості).

Вилучена норма щодо виплати іноземним працівникам заробітної плати у розмірі не менше 10 та 5 мінімальних заробітних плат.

Змінено розмір плати за видачу дозволу залежно від строку дії дозволу:

до 6 місяців – 3 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи;

до 1 року – 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

від 1 року до 2 років – 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

від 2 років до 3 років – 10 прожиткових мінімумів.

Розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум для працездатних осіб від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк (ч. 1 ст. 42-4 закону "Про зайнятість населення").

Вводиться моніторинг сплати єдиного внеску роботодавцями, які застосовують працю іноземців, відповідно до обміну даними між Державною службою зайнятості та Пенсійним фондом України.

Уточнено перелік підстав скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. Зокрема, це передбачено у разі несплати роботодавцем ЄВ та за поданням правоохоронних органів.

Передбачений обмін даними про прийняті рішення щодо оформлення дозволів з Державною прикордонною службою, Державною міграційною службою, Нацполіцією, Держпраці, МЗС.

Дозвіл на працевлаштування іноземця не видається іноземцям та особам без громадянства, які включені до переліку осіб, повʼязаних з тероризмом або якщо щодо них застосовані заходи згідно закону "Про санкції".

Видача та продовження дозволу для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також інших держав, що становлять загрозу національній безпеці України – за погодженням з регіональними органами Служби безпеки України.