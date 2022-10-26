У Черкасах повертають масковий режим у транспорті й ТРЦ

У Черкасах повернутися до маскового режиму через збільшення захворюваності на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Черкаської міської ради.

Як повідомляється, за інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1 084 особи, із них жителів міста Черкаси – 346.

Враховуючи це, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила рекомендувати запровадження низки заходів у Черкасах: