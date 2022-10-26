У Черкасах повертають масковий режим у транспорті й ТРЦ
У Черкасах повернутися до маскового режиму через збільшення захворюваності на коронавірус.
Про це йдеться в повідомленні Черкаської міської ради.
Як повідомляється, за інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1 084 особи, із них жителів міста Черкаси – 346.
Враховуючи це, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила рекомендувати запровадження низки заходів у Черкасах:
- керівникам підприємств – забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками та інше) у місцях масового перебування людей (ТРЦ, заклади торгівлі, громадського харчування тощо), інших соціально-важливих об’єктах та дотримання маскового режиму в громадському транспорті.
- також відповідальним підрозділам міської ради необхідно здійснювати профілактичні заходи у місцях перебування внутрішньо переміщених осіб.
- департаменту охорони здоров’я – вжити додаткові заходи щодо проведення належної вакцинальної кампанії та максимального охоплення жителів Черкас щепленнями від COVID-19.
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