Поштова компанія власників мережі "Сільпо" припинила роботу

Поштово-логістична компанія Justin, яку запустила Fozzy Group у 2017 році, навесні 2022 року припинила роботу. За майже п’ять років свого існування компанія відкрила близько 500 відділень, а виторг компанії у 2020 році склав більш ніж 133,5 млн грн.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, через повномасштабне вторгнення Fozzy Group були вимушені оптимізувати численні процеси в бізнесі та переосмислити роботу Justin.

Justin вийшов на ринок у 2017 році та зайняв нішу "Забирати посилки дорогою додому". Точки видачі запускались у супермаркетах Fozzy Group, щоб клієнтам було зручно забрати посилку, заходячи до супермаркету по продукти.

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Щоб знайти клієнтів, Justin почав активно співпрацювати з інтернет-магазинами. Наприклад, компанія почала відкривати співбрендингові відділення з інтернет-магазинами.

Однією з основних причин закриття Justin називають незадоволення результатами роботи компанії на тлі гострої конкуренції насамперед із "Новою поштою".

Так, мережа торгових точок Fozzy Group (585) була приблизно в 35 разів менша, ніж мережа відділень і поштоматів "Нової пошти" (на 28 липня 20361 відділень і поштоматів).