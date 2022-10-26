Нацбанк виключив із реєстру три кредитні спілки

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ три кредитні спілки.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, із реєстру виключено КС "Едельвейс" у зв’язку з анулюванням (відкликанням) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року Національний банк застосував доцієї кредитної спілки захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Також Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг КС "Авіаційних робітників Міністерства оборони України" та КС "Кредитна спілка профспілок УМВС України в Рівненській області" та виключив ці кредитні спілки з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Кредитна спілка "Авіаційних робітників Міністерства оборони України" мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Кредитна спілка "Кредитна спілка профспілок УМВС України в Рівненській області" мала одну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 жовтня 2022 року.

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ.