Кабмін затвердив фінплан "Укргідроенерго" на 2023 рік

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план державного ПрАТ "Укргідроенерго" на 2023 рік.

Відповідне розпорядження №935-р від 21 жовтня опубліковано на офіційному урядовому порталі, повідомляє пресслужба компанії.

Водночас деталі фінплату в "Укргідроенерго" не розкривають.

"Бюджет компанії затверджений з урахуванням стратегічного плану розвитку Укргідроенерго та Інвестиційного плану товариства. В свою чергу ці документи розроблені з урахуванням цілей та завдань Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року, а також Енергетичної стратегії України до 2035 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" 30 вересня замовило Консорціуму "Науково-виробниче об’єднання "Укргідроенергобуд" добудову першої черги та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС за 35,49 млрд грн. Роботи планується виконати до 2028 року.

"Укргідроенергобуд" виграв торги щодо першої черги станції в 2011 році. Потім із ним укладали угоди за переговорними процедурами. Наразі концерн будує одночасно першу й другу черги, що дозволяє виконувати пов’язані між собою технологічно та сумісні будівельні роботи, а тепер почне ще й третю чергу.

"Укргідроенерго" – найбільша гідрогенерувальна компанія України, до складу якої входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер. Одна зі станцій компанії – Каховська ГЕС – була окупована Росією в перші дні війни. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії, за даними Міністерства енергетики.