США розширили санкційні списки проти Росії

США внесли до списків санкцій по Росії ще 7 фізичних осіб та 11 організацій.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США, передає Інтерфакс-Україна.

Під санкції, зокрема, потрапила співачка Жасмін та підприємець Ігор Чайка.

Також у списку санкцій 11 організацій - акціонерне товариство "Національна інжинірингова компанія", ТОВ "Агро-Регіон", ТОВ "Аква Солід", ТОВ "БМ Проект-Екологія", ТОВ "Екогруп", ТОВ "Інновації Світу", ТОВ "Інжиніринг.РФ", ТОВ "Хартія", ТОВ "Компанія Золотий Вік", ТОВ "Міжмуніципальне АТП", ТОВ "Регіон-Комфорт".

Згідно з повідомленням Мінфіну, чергові санкції США спрямовані проти дій РФ у Молдові і торкаються всього 9 осіб та 12 структур.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.