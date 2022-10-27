США прагнуть відмовитися від російського ядерного палива
США прагнуть незалежності в питанні забезпечення країни ядерним паливом.
Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм, виступаючи на конференції у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.
"США розраховують на те, щоб бути здатними поповнювати паливо з власних джерел, у зв'язку з цим ми розробляємо стратегію у сфері постачання урану як за допомогою оборонного виробництва, так і за допомогою додаткового видобутку більшої кількості урану", – сказала Гренхольм.
Таким чином вона прокоментувала твердження журналіста про те, що частка російського ядерного палива, що використовується в США, становить на даний момент близько 25%.
"Очевидно, що нам потрібно розробити власний ланцюжок постачання, щоб наші діючі реактори продовжили функціонувати", – додала вона.
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