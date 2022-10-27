США прагнуть відмовитися від російського ядерного палива

США прагнуть незалежності в питанні забезпечення країни ядерним паливом.

Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм, виступаючи на конференції у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"США розраховують на те, щоб бути здатними поповнювати паливо з власних джерел, у зв'язку з цим ми розробляємо стратегію у сфері постачання урану як за допомогою оборонного виробництва, так і за допомогою додаткового видобутку більшої кількості урану", – сказала Гренхольм.

Таким чином вона прокоментувала твердження журналіста про те, що частка російського ядерного палива, що використовується в США, становить на даний момент близько 25%.

"Очевидно, що нам потрібно розробити власний ланцюжок постачання, щоб наші діючі реактори продовжили функціонувати", – додала вона.