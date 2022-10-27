"Укренерго" вводить безпрецедентні відключення електроенергії у Києві та області, – КМДА (оновлено)

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Києві з 5:38 почалися стабілізаційні відключення світла, через нові пошкодження енергетичної інфраструктури вони будуть тривалішими та матимуть більший масштаб.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, внаслідок ворожих обстрілів із ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни, внаслідок цього у Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

"Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження. Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання", – зазначили в КМДА.

Київська влада закликає мешканців споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00, бізнес просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

Своєю чергою голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців області готуватися до відключень електроенергії на невизначений термін.

"Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін. Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп. Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації", – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) команду обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. В компанії пояснили таку необхідність тим, що сьогодні вночі російські військові знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України – було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.