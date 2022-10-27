Зеленський підписав закон про "електронне резидентство"
Президент Володимир Зеленський підписав закон 5270 про "електронне резидентство".
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Тепер з 01 квітня 2023 (дата вступу в силу) Україна запровадить e-резиденство для всіх бажаючих наповнити наш бюджет", – зазначив він.
Відповідно до закону, фахівець реєструється у "Дії" та проходить фінансову та безпекову перевірку. Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.
Далі він має дистанційно відкрити рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для е-резидента.
"Працює та сплачує податок – 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту – 15%. Але тільки зовнішні контракти з експортом послуг. Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові", – пояснив нардеп.
Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. Водночас статус е-резидента в Україні не зможуть отримати громаляни країни агресора РФ, внесені до "чорного списку" FATF, а також особи, які мають доходи в Україні (окрім пасивного).
За словами Железняка, Україна очікує у перший рік дії закону реєстрацію 1000 е-резидентів.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3376606
щоб ФОПи могли реєструватись, перееєстровуватись, платити налог, здавати просту звітність просто в якомусь зрозумілому і простому додатку, без усієї цієї совєтьскої маячні яка досі присутня у звітностях, податкових і т.д. Ну і хто бачив як зроблено і як працює кабінет платника податків - то й мене зрозуміє.