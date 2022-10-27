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Новини
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Зеленський підписав закон про "електронне резидентство"

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон 5270 про "електронне резидентство".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Тепер з 01 квітня 2023 (дата вступу в силу) Україна запровадить e-резиденство для всіх бажаючих наповнити наш бюджет", – зазначив він.

Відповідно до закону, фахівець реєструється у "Дії" та проходить фінансову та безпекову перевірку. Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.

Далі він має дистанційно відкрити рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для е-резидента.

"Працює та сплачує податок – 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту – 15%. Але тільки зовнішні контракти з експортом послуг. Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові", – пояснив нардеп.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. Водночас статус е-резидента в Україні не зможуть отримати громаляни країни агресора РФ, внесені до "чорного списку" FATF, а також особи, які мають доходи в Україні (окрім пасивного). 

За словами Железняка, Україна очікує у перший рік дії закону реєстрацію 1000 е-резидентів.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) іноземець (44) електронні документи (319)


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Український Кіпр чи Віргінські острови? Якщо ще додати неймовірну корумпованість, думаю наші західні партнери будуть у захваті.
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27.10.2022 11:13 Відповісти
электричества нет, а вы цифровой дебилизацией маетесь. это чтобы HDD cервака выкинуть и все концы в воду
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27.10.2022 15:04 Відповісти
Такого треба побільше.
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27.10.2022 18:49 Відповісти
Верховний Суд став на бік "Укрнафти" у судовій суперечці з податківцями на 3,3 мільярда
Джерело: https://biz.censor.net/n3376606
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27.10.2022 20:00 Відповісти
А чого те ж саме не зробити для українських громадян?

щоб ФОПи могли реєструватись, перееєстровуватись, платити налог, здавати просту звітність просто в якомусь зрозумілому і простому додатку, без усієї цієї совєтьскої маячні яка досі присутня у звітностях, податкових і т.д. Ну і хто бачив як зроблено і як працює кабінет платника податків - то й мене зрозуміє.
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27.10.2022 22:23 Відповісти

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