Зеленський підписав закон про "електронне резидентство"

Президент Володимир Зеленський підписав закон 5270 про "електронне резидентство".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Тепер з 01 квітня 2023 (дата вступу в силу) Україна запровадить e-резиденство для всіх бажаючих наповнити наш бюджет", – зазначив він.

Відповідно до закону, фахівець реєструється у "Дії" та проходить фінансову та безпекову перевірку. Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.

Далі він має дистанційно відкрити рахунок у банку. І саме банк буде податковим агентом для е-резидента.

"Працює та сплачує податок – 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту – 15%. Але тільки зовнішні контракти з експортом послуг. Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові", – пояснив нардеп.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. Водночас статус е-резидента в Україні не зможуть отримати громаляни країни агресора РФ, внесені до "чорного списку" FATF, а також особи, які мають доходи в Україні (окрім пасивного).

За словами Железняка, Україна очікує у перший рік дії закону реєстрацію 1000 е-резидентів.