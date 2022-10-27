США змушені переглянути план обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Офіційні особи США були змушені згорнути план щодо обмеження цін на російську нафту через скептицизм інвесторів і зростання ризиків на фінансових ринках.

Про це пише Bloomberg.



Замість того, щоб придушити нафтові доходи Кремля, запровадивши суворе обмеження цін, яких дотримувався б широкий "картель покупців", США та Європейський Союз, ймовірно, погодяться на більш м’яке контрольоване обмеження за вищої ціни, ніж передбачалось. За словами джерел, обмеження зобов’язалися дотримуватися лише країни "Великої сімки" та Австралія.



Джерела агентства зазначають, що Південна Корея також у приватному порядку повідомила G7, що планує виконувати вимоги. Чиновники G7 прагнуть також залучити Нову Зеландію та Норвегію. Але ясно, що Індія та Китай – найважливіші торговельні партнери Росії – не братимуть участі, повідомляють джерела.



Згідно з попередньою версією плану США, який ініціювала міністерка фінансів Джанет Йеллен, розглядалося обмеження ціни в діапазоні від 40 до 60 доларів за барель, причому деякі чиновники прагнули зберегти цей ліміт якомога ближче до нижчого рівня для досягнення ключової мети – скорочення грошового потоку Росії.



Але зараз офіційні особи, які беруть участь у планах, обговорюють верхню межу цього діапазону і навіть вищу ціну, хоча деякі чиновники ЄС вважають, що це дозволить Кремлю продовжувати отримувати значні доходи від продажів.

Утім, як зазнається, обмеження нафтових цін для Росії все ще розробляються.



У вересні РФ отримала від продажу нафти приблизно $15 млрд. Учора нафта марки Brent продавалася за ціною близько $96 за барель. У березні, невдовзі після вторгнення РФ в Україну, вона коштувала понад $139.

Середня ціна марки Urals (основна стаття російського експорту) становила $63 за барель протягом останніх трьох років. Станом на кінець минулого тижня вона сягнула в середньому близько $74.

Очікується, що верхня межа ціни буде оголошена до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС щодо страхування, брокерських послуг та фінансової допомоги, пов'язані з транспортуванням російської нафти міжнародним клієнтам.