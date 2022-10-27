Українці скупили всі "луганські" військові облігації у "Дії"
Військова облігація "Луганськ" у "Дії" повністю розпродана.
Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.
"Дякуємо кожному, хто купує облігації та підтримує економіку й армію України. Тепер у власників облігації Луганськ є справжній ексклюзив, адже більше в "Дії" саме ця облігація продаватися не буде", – йдеться у повідомленні.
Дата повернення коштів за "луганською" облігацією – 5 липня 2023 року.
Як повідомлялося, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим.
Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".
Станом на 25 жовтня українці викупили 70 тис. військових облігацій у "Дії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль