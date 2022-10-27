"Укренерго" попередило про обмеження електроспоживання у Києві та чотирьох областях

Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що сьогодні вночі російські військові знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України – було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

Через це, щоб запобігти перевантаженню мережі зранку, були введені обмеження для указаних регіонів. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою", – наголосили в "Укренерго".

Як повідомлялося, у Києві з ранку 27 жовтня почалися стабілізаційні відключення світла.