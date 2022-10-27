Український "Руслан" доставив у США супутник для запуску SpaceX

Авіакомпанія "Антонов" доставила з Франції до США цивільний телекомунікаційний супутник Airbus Defense and Space для запуску компанією SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Антонов" у співпраці з логістичною компанією Bollore Logistics Space перевезли супутник на борту одного зі своїх літаків Ан-124-100-150 з Тулузи до стартово-посадкового майданчику NASA у Тітусвіллі. Там планується його запуск американською аерокосмічною компанією SpaceX.

Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,69 м, шириною 5,45 м і висотою 4,22 м, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення цих типів супутників до виділеного Космічного центру.

В "Антонові" повідомили, що для завантаження та розвантаження контейнера використовувався зовнішній кран у поєднанні з бортовим краном і лебідкою літака, а також спеціальне навантажувальне обладнання, розроблене і виготовлене штатними інженерами держпідприємства.