Росія втратить половину своєї частки на світовому газовому ринку, – МЕА

Частка Росії у міжнародній торгівлі газом впаде до 2030 року вдвічі – до 15%, зберегти обсяги експорту російського не вдасться навіть з урахуванням збільшення постачання трубопровідного газу до Китаю.

Про це йдеться у щорічному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2022, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними агентства, минулий рік став "апогеєм" для російських експортних потоків, які зайняли 30% світового ринку. Однак наразі роль Росії на енергетичних ринках зменшується, внаслідок чого її частка у глобальному експорті газу вже до 2030 року може скоротитися до 15%, а за сценарію виконання країнами всіх кліматичних зобов'язань (Announced Pledges Scenario, APS) – до 10%.

При цьому в МЕА припускають, що експорт російського газу до Китаю в рамках STEPS (консервативного кліматичного сценарію) зросте з 10 млрд кубометрів у 2021 році до 50 млрд кубометрів до 2030 року: близько 38 млрд. куб. м – газогоном "Сила Сибіру" та до 10 млрд куб. м – з Далекого Сходу.

"Однак загалом збільшення постачання природного газу з Росії до Китаю трубопроводами покриє менше половини падіння експорту до Європи до 2030 року", – наголошується у звіті.

МЕА також прогнозує, що видобуток газу в Росії в 2030 році за сценарію STEPS впаде на 155 мільярдів кубометрів, порівняно із 2021 роком, а за умови реалізації сценарію APS – на 210 мільярдів куб. м.

МЕА також заявила, що в Росії "спалювання попутного газу у смолоскипах останнім часом збільшилося, і існує короткостроковий ризик у всіх сценаріях великомасштабного факельного спалювання або скидання газу для зниження тиску в трубопроводі. Зусилля Росії щодо диверсифікації своїх експортних ринків мали неоднозначний успіх".

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Як повідомлялося, за підсумками січня-вересня 2022 року російський "Газпром" видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% або на 64,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

При цьому експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.