В Україні створили безпілотник для коригування HIMARS
Українська компанія "Укрспецсистемс" розробила новий, стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби, безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК", який серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.
Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УП.
"Розробка "ШАРК" велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії. Сьогодні "ШАРК" повністю готовий до застосування у бойових умовах", – йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що розробка цього розвідувального безпілотника від проєкту до першого польоту тривала менше ніж пів року.
"ШАРК" сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію: для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння – зокрема, HIMARS.
"ШАРК", серед іншого, має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.
Завдяки високонадійному модулю зв’язку та сучасній камерній системі, безпілотник дозволяє заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкту.
Зазначається, що він буде корисний під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога.
Технічні характеристики "ШАРК":
- Час польоту – понад 2 години,
- Дальність зв’язку – 60 км,
- Практична стеля – 2000 м,
- Камерна система – Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом,
- Злітна маса – 10 кг,
- Розмах крил – 1,91 м,
- Час розгортання – 15 хвилин,
- Температура експлуатації – від -15 С до +50 С,
- Метод шифрування – AES256,
- Крейсерська швидкість – 70-90 км/год,
- Максимальна швидкість польоту – 150 км/год,
- Швидкість звалювання – 60 км/год,
- Спосіб зльоту – катапульта,
- Спосіб посадки – парашут.
ТОВ "Укрспецсистемс" – українська компанія, створена у 2014 році, яка займається розробкою і виробництвом військових та цивільних комплексів БПЛА, наземних станцій управління, корисного навантаження, компонентів та програмного забезпечення.
"Укрспецсистемс" випускає два класи безпілотників – оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотник "ШАРК".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще тому що є багато профнепридатного біомусору який позаймав багато різних посад і все робиться через порішати. Ну і звичайно через закони які забороняють розробляти та виготовляти зброю цивільним.
Орлан россіян зроблений з гівна і палок не тому що розробникам було пофіг чи вони саботували або були профнепридатні, а тому що на ньому просто пилили бюджет, як наслідок у них получилось те що вони явно не задумували - підхід з гівна і палок дозволяє при потребі штампувати за короткий час тисячами, бо гівна і палок на ринку дофіга, звичайно вони і ламаються відповідно та якість їх роботи така що лиш сміх викликає, але кількість і можливість спамити це дуже важлива характеристика.
а так, як з Богданою
ОДИН **** екземпляр для музею
як з нептунами
як з кращим танком в світі
а ще Чонгар, до Києва за 4 години, бо не замінували мости на півночі і чомусь розмова тільки про розмінований південь, спалена МРІЯ
та ***, нема слів
але герой, боневтік, млять.....
Ну тоді немає про що говорити.
Дрон це в першу чергу розхідник як снаряд до артилерії чи патрон до автомата. Головне співвідношення кількості до якості і параметрів.
Жодних дій в цьому напрямку не відбувається.
При цьому, є певна кількість прототипів, а значить є що запустити в серію.
І можливо, ці прототипи і не фонтан, але це все одно краще ніж нічого!
А от припустимо що ЗСУ отримали нарешті снаряди з дальністю на 300км, що тоді?
Може пора перестати ліпити артефакти з вчорашнього дня7
Та й завеликий він, як на розвідника. Що там таке важке в ньому, півпуда транзисторів?