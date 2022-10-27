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Новини
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В Україні створили безпілотник для коригування HIMARS

шарк

Українська компанія "Укрспецсистемс" розробила новий, стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби, безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК", який серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УП.

"Розробка "ШАРК" велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії. Сьогодні "ШАРК" повністю готовий до застосування у бойових умовах", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що розробка цього розвідувального безпілотника від проєкту до першого польоту тривала менше ніж пів року.

"ШАРК" сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію: для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння – зокрема, HIMARS.

"ШАРК", серед іншого, має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.

Завдяки високонадійному модулю зв’язку та сучасній камерній системі, безпілотник дозволяє заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкту.

Зазначається, що він буде корисний під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога.

В Україні створили безпілотник для коригування HIMARS 01

Технічні характеристики "ШАРК":

  • Час польоту – понад 2 години,
  • Дальність зв’язку – 60 км,
  • Практична стеля – 2000 м,
  • Камерна система – Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом,
  • Злітна маса – 10 кг,
  • Розмах крил – 1,91 м,
  • Час розгортання – 15 хвилин,
  • Температура експлуатації – від -15 С до +50 С,
  • Метод шифрування – AES256,
  • Крейсерська швидкість – 70-90 км/год,
  • Максимальна швидкість польоту – 150 км/год,
  • Швидкість звалювання – 60 км/год,
  • Спосіб зльоту – катапульта,
  • Спосіб посадки – парашут.

ТОВ "Укрспецсистемс" – українська компанія, створена у 2014 році, яка займається розробкою і виробництвом військових та цивільних комплексів БПЛА, наземних станцій управління, корисного навантаження, компонентів та програмного забезпечення.

"Укрспецсистемс" випускає два класи безпілотників – оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотник "ШАРК".

Автор: 

безпілотник (536) дрони (362)


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Топ коментарі
+4
Мабуть тому, що вам варто почитати про їх лінійку PD-2 і не писати дурниць?
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27.10.2022 19:09
+4
гроші на замовлення від моні до ЗСУ надійдуть, буде нам і 5 і 6 км
а так, як з Богданою
ОДИН **** екземпляр для музею
як з нептунами
як з кращим танком в світі
а ще Чонгар, до Києва за 4 години, бо не замінували мости на півночі і чомусь розмова тільки про розмінований південь, спалена МРІЯ
та ***, нема слів
але герой, боневтік, млять.....
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27.10.2022 21:56
+3
Чому кацапня змогла зробити з лайна, із камерою на скотчі орлан який на висоті 5.5 км здатен літати, а у нас то 400 м, то 1км, то 2 км стеля.
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27.10.2022 17:32
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Чому кацапня змогла зробити з лайна, із камерою на скотчі орлан який на висоті 5.5 км здатен літати, а у нас то 400 м, то 1км, то 2 км стеля.
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27.10.2022 17:32 Відповісти
Ну очевидно що все через агентів рф яких у нас неміряно і МоторСіч тому доказ.

А ще тому що є багато профнепридатного біомусору який позаймав багато різних посад і все робиться через порішати. Ну і звичайно через закони які забороняють розробляти та виготовляти зброю цивільним.

Орлан россіян зроблений з гівна і палок не тому що розробникам було пофіг чи вони саботували або були профнепридатні, а тому що на ньому просто пилили бюджет, як наслідок у них получилось те що вони явно не задумували - підхід з гівна і палок дозволяє при потребі штампувати за короткий час тисячами, бо гівна і палок на ринку дофіга, звичайно вони і ламаються відповідно та якість їх роботи така що лиш сміх викликає, але кількість і можливість спамити це дуже важлива характеристика.
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27.10.2022 18:43 Відповісти
Мабуть тому, що вам варто почитати про їх лінійку PD-2 і не писати дурниць?
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27.10.2022 19:09 Відповісти
гроші на замовлення від моні до ЗСУ надійдуть, буде нам і 5 і 6 км
а так, як з Богданою
ОДИН **** екземпляр для музею
як з нептунами
як з кращим танком в світі
а ще Чонгар, до Києва за 4 години, бо не замінували мости на півночі і чомусь розмова тільки про розмінований південь, спалена МРІЯ
та ***, нема слів
але герой, боневтік, млять.....
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27.10.2022 21:56 Відповісти
Тисячу за місяць виготовити можуть? Ні?

Ну тоді немає про що говорити.

Дрон це в першу чергу розхідник як снаряд до артилерії чи патрон до автомата. Головне співвідношення кількості до якості і параметрів.
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27.10.2022 18:45 Відповісти
Гарно розмалювали.
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27.10.2022 18:59 Відповісти
В Україні потрібно серійно виготовляти безпілотники.
Жодних дій в цьому напрямку не відбувається.
При цьому, є певна кількість прототипів, а значить є що запустити в серію.
І можливо, ці прототипи і не фонтан, але це все одно краще ніж нічого!
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27.10.2022 19:23 Відповісти
на чорта тут технічні характеристики і методи шифрування, це не має бути прихованим?
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27.10.2022 20:02 Відповісти
А что ты сделаешь шифрованию? Аес 256 стойкий открытый шифр. Не существует известных методов его взлома, только перебор, долго и нудно. Веками.
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27.10.2022 23:37 Відповісти
цих розробок на папері у нас хоч греблю гати, Нептун чи Оплот також крута штука,але їх багато у нас є?
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27.10.2022 23:01 Відповісти
Нептун відносно нова розробка, оплот дорогий. Старі т модернізовували так як швидше та вигідніше. Тепер не факт що є потужності для виробництва
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28.10.2022 09:03 Відповісти
Шарк, шарік, шаріков?

А от припустимо що ЗСУ отримали нарешті снаряди з дальністю на 300км, що тоді?

Може пора перестати ліпити артефакти з вчорашнього дня7

Та й завеликий він, як на розвідника. Що там таке важке в ньому, півпуда транзисторів?
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28.10.2022 03:32 Відповісти

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