Збитки довкіллю внаслідок нападу Росії оцінили у 1,35 трильйона

Із початку повномасштабного вторгнення РФ і внаслідок дій країни-терориста навколишньому середовищу України була завдана шкода на суму понад 1,35 трлн грн.

Про це повідомила головна координатор Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ Олена Криворучкіна.

За її словами, збитки рахуються за напрямками "шкода земельним ресурсам", "шкода атмосферному повітрю" та "шкода водним ресурсам".

"Йдеться про 574 опрацьовані випадки з понад 800, які було внесено до реєстру. Найбільшу шкоду завдано атмосферному повітрю, збитки за цим напрямком становлять 924 млрд грн", – сказала Криворучкіна.

Водночас вона наголошує, що сума збитків може значно збільшитися після опрацювання усіх зареєстрованих випадків, що мають ознаки еко-злочину, а також після проведення необхідних експертиз, щодо встановлення екологічних збитків, на окупованих територіях.

Надалі доказова база, зібрана фахівцями Оперативного штабу, буде використовуватися у міжнародних судових процесах проти РФ.