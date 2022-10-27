Вкладники збанкрутілих банків отримали 4,5 мільярда з початку року, – Фонд гарантування

За 9 місяців 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізосіб, склали понад 4,56 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зокрема, у вересні виплати склали 378 млн грн.

"Ключовим завданням Фонду було забезпечити гарантовані виплати. Ми розуміли, що частина вкладників перебуває або на тимчасово окупованих територіях, або за кордоном, тому не має доступу до відділень банків-агентів, де можна отримати гарантоване відшкодування. Для вирішення цієї проблеми ми з чотирма банками-агентами Фонду запровадили дистанційні виплати", – наголосила заступниця директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

У Фонді нагадали, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

Станом на 1 жовтня загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", склала 95,54 млрд грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4,68 млрд грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків,при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював Національний банк.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 100,2 млрд грн.

На початок вересня Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 52 банків і завершив ліквідацію 50 банків.