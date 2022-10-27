Зеленський підписав закон про заміну перевірок пожежної безпеки добровільним страхуванням
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".
Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №3361 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 26 жовтня.
Верховна Рада ухвалила цей закон 6 жовтня.
Документ передбачає можливість для підприємцям добровільно оформити договір страхування відповідальності, на період його дії бізнес звільняється від планових пожежних перевірок Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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