В уряді нагадали про переведення годинників на зимовий час 30 жовтня

У неділю, 30 жовтня, о 4 (четвертій) годині за київським часом в Україні скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року.

Згідно з документом, щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "зимовий" або "літній" час, та відправила його на повторне друге читання. Документ досі не ухвалено.

Ним пропонувалося встановити, що на всій території України діє Київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Крім того, пропонувалося закріпити, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".

Автори законопроєкту вказували, що щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад викликає значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу. Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.