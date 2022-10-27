Європейський центробанк продовжив підвищувати ставки найшвидшими темпами в історії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знову підвищив процентні ставки на безпрецедентні 75 базисних пунктів у четвер, щоб приборкати інфляцію.

Зокрема, ЄЦБ підвищив свою депозитну ставку з 0,75% до 1,5%, а основну ставку рефінансування – до 2%, повідомляє Reuters.

Агентство зауважує, що підвищення ставок ЄЦБ відбувається рекордними темпами за всю історію і, найімовірніше, продовжиться. Ще до липня ставки ЄЦБ були від'ємними протягом восьми років.

"Керуюча рада прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підвищення процентних ставок, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цільової інфляції в 2%", — йдеться в заяві ЄЦБ.

Як повідомлялося, інфляція у єврозоні вперше в історії зросла до двохзначного показника, сягнувши у вересні 10% у річному обчисленні.

Найнижча інфляція була зафіксована у Франції (6,2% у річному вираженні), на Мальті (7,3%), у Фінляндії (8,4%) та Ірландії (8,6%). Найбільш значне зростання цін відбулося в Естонії (24,2%), Латвії (22,4%) та Литві (22,5%).