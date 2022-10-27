Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на 68 мільярдів

З початку 2022 року аграрії отримали кредитів на 67,75 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, аграрії залучають пільгові кредити на суму до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки за ними частково компенсує держава.

Зокрема, за минулий тиждень вони отримали кредитів на 1,48 млрд грн.

Лідером за обсягом кредитування за увесь період є Київська область – 10,33 млрд грн.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: "Приватбанк" (14,4 млрд грн), "Райффайзен Банк" (14,26 млрд грн), "Ощадбанк" (11,34 млрд грн), "Укргазбанк" (6,7 млрд грн), "Креді Агріколь банк" (6,5 млрд грн).

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Як повідомлялося, низка українських банків призупинила видачу пільгових кредитів за державними програмами "5-7-9%" для бізнесу та "Доступна іпотека 7%" через заборгованість держави, яка має компенсувати ставку за ними через Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Водночас у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

За даними Мінфіну, загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.