Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на 68 мільярдів
З початку 2022 року аграрії отримали кредитів на 67,75 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, аграрії залучають пільгові кредити на суму до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки за ними частково компенсує держава.
Зокрема, за минулий тиждень вони отримали кредитів на 1,48 млрд грн.
Лідером за обсягом кредитування за увесь період є Київська область – 10,33 млрд грн.
Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: "Приватбанк" (14,4 млрд грн), "Райффайзен Банк" (14,26 млрд грн), "Ощадбанк" (11,34 млрд грн), "Укргазбанк" (6,7 млрд грн), "Креді Агріколь банк" (6,5 млрд грн).
Як повідомлялося, низка українських банків призупинила видачу пільгових кредитів за державними програмами "5-7-9%" для бізнесу та "Доступна іпотека 7%" через заборгованість держави, яка має компенсувати ставку за ними через Фонд розвитку підприємництва (ФРП).
Водночас у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".
За даними Мінфіну, загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.
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