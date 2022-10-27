США можуть запровадити нові санкції проти Ірану через постачання дронів-камікадзе Росії

США не виключають додаткових санкцій щодо Ірану у зв’язку із продажем Тегераном дронів, які Росія використовує для ударів по Україні.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Ми не виключаємо запровадження додаткових санкцій. Сьогодні мені нема що повідомити, але однозначно, якщо і коли це станеться, ми публічно про це повідомимо", – сказав Кірбі, відповідаючи на питання про можливість санкцій щодо Ірану.

Водночас він підтвердив, що США знають про іранський персонал на території Криму, який допомагає російським військовим користуватись дронами.

"Ми знаємо, що там в Криму є люди, які допомагають надавати технічну допомогу та навчальну підтримку російським солдатам, щоб управляти цими речами (дронами, – ред.)", – сказав чиновник.

Напередодні США та кілька інших західних країн закликали Раду Безпеки ООН розслідувати заяви про використання Росією безпілотників іранського виробництва для нападу на Україну.

Іран розкритикував цю ініціативу, заперечуючи свою причетність до постачання дронів у РФ. Своєю чергою Росія пригрозила "переглянути співпрацю" з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану.

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Раніше Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників.

Відповідно до резолюції від 2015 року, пов'язаної з міжнародною ядерною угодою з Тегераном, ембарго на експорт та постачання озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року.

Однак, Україна та західні держави стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на поставку ракет і пов'язаних з ними технологіями, до жовтня 2023 року. За їх словами, резолюція може охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

Двічі на рік генеральний секретр ООН звітує перед Радою Безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання цієї резолюції датованої 2015 роком.