Українські міграційні представництва відкриють у Чехії, Німеччині та Туреччині, – МЗС

Мережа закордонних представництв українського міграційного відомства має перспективу розширення, зокрема, у Чехії, Німеччини, Туреччини – Євгеній Єнін.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час ефіру телемарафону.

За словами Єніна, Краків і Гданськ стали ще двома польським містами, де працюють мобільні паспортні центри ДП "Документ". Раніше такий сервіс надавався українцям лише у Варшаві.

Розширення мережі є нагальною потребою, оскільки, як зазначив Єнін, тільки в перші дні широкомасштабної агресії РФ за кордон виїхало близько 7 млн українських громадян.

"У перші дні вторгнення, багато людей, завдяки дружній підтримці наших партнерів, змогли перетнути кордон за фотокопіями чи ксерокопіями документів. Але перебуваючи у Польщі чи інших партнерських країнах, зіткнулися з неможливістю отримати будь-які соціальні гарантії, користуватися освітніми чи медичними сервісами держав-членів ЄС. Саме тому МВС спільно з Міністерством закордонних справ ініціювали розширення можливостей документування наших громадян за межами держави. Уряд підтримав ініціативу – і ось уже понад три місяці закордонні представництва ДП "Документ" працюють у Варшаві. А наразі ми у Кракові, де спостерігаємо роботу одночасно восьми мобільних пунктів", – розповів Єнін.

За його словами, така кількість мобільних паспортних центрів може обслугувати до 300-350 осіб на добу. Черга формується, як онлайн, так і наживо. Єнін підкреслив, що триває робота над розширенням переліку послуг, які надають закордонні представництва ДП "Документ", покращенням логістики, спрощенням процедур та їхньої тривалості.

Єнін також повідомив, що ведуться перемовини щодо розширення мережі закордонних підрозділів українського міграційного відомства не лише в Польщі, а й у низці інших країн, і йдеться не лише про мобільні, а й про стаціонарні центри.

"Перебуваючи з головою Державної міграційної служби України Наталією Науменко в Чехії, ми домовилися про це з чеською владою. Так само нас чекає Німеччина, Туреччина. Справа за малим – маємо збільшувати кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати в такий дистанційний спосіб. А в подальшому – плануємо знімати офіси, як це сьогодні у Варшаві, де одночасно працюють 28 робочих станцій", – зазначив Єнін.