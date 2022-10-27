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Євросоюз готує кримінальну відповідальність за обхід санкцій, – ЄК

єс,євросоюз

У Євросоюзі триває робота щодо включення фактыв обходу эвропейських санкцій до переліку кримінальних злочинів у ЄС.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми (ЄК, – ред.) висунули 25 травня пропозицію, щоб просунутися у справі включення обходу обмежувальних заходів до числа злочинних діянь у ЄС. У даному випадку потрібно отримати згоду Ради (ЄС), щоб установити такий прямий зв'язок із кримінальною відповідальністю. А потім можна буде працювати над відповідною директивою", – сказав Віганд.

За його словами, у Єврокомісії розраховують на якнайшвидшу підтримку з боку Ради ЄС.

"І щойно це станеться, Комісія буде готова зробити конкретну пропозицію щодо встановлення таких механізмів у ЄС", – пояснив представник ЄК у відповідь на відповідне питання.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.

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