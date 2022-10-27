МОЗ обіцяє завершити медичні закупівлі за кошти цьогорічного держбюджету вчасно
Закупівлі ліків та медичного обладнання за кошти держбюджету 2022 року будуть повністю завершені протягом найближчих тижнів.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Петро Ємець.на засіданні парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, передає Інтерфакс-Україна.
"Протягом кількох тижнів закупівлі будуть повністю завершені", – сказав Ємець.
За словами Ємця, наразі вироблено закупівель та укладено контракти на суму 6,2 млрд грн, що становить близько 90% від плану закупівель.
Зокрема, за його словами, на фінальній стадії знаходяться контракти із закупівель за 13 напрямками, а за 14 напрямками закупівлі вже повністю завершено.
На даний час придбано близько 700 найменувань лікарських засобів та медобладнання. При цьому лікарських засобів закуплено на суму 4,9 млрд грн, медобладнання – на 1,3 млрд грн.
Зокрема, за бюджет 2022 року закуплено обладнання для неонатального скринінгу, наркозно-дихальні апарати, апарати ШВЛ, ендоскопічні системи, КТ, а також обладнання для клініки "Охматдит".
Ємець не уточнив обсяги та номенклатуру цих закупівель.
При цьому, за словами Ємця, на стадії контрактування знаходиться зокрема закупівля КТ для "Охматдиту".
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