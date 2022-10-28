Антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Деркача за підозрою в держзраді

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата України III-IX скликань Андрія Деркача за підозрою в державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, суддя підтримав позицію прокурора САП та ухвалив задовольнити клопотання детектива НАБУ, погоджене генеральним прокурором, у повному обсязі.

"За рішенням суду вказаному депутату, якого оголошено у державний та міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який", – сказано в повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат за період 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України, зокрема дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин із США, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

У САП не вказують ім'я нардепа, який фігурує у справі, проте джерела агентства Інтерфакс-Україна повідомили, що йдеться про Андрія Деркача (позафракційний нардеп).

У вересні Деркачу було повідомлено про підозру у державній зраді та незаконне збагачення. Оскільки нардеп ховається від слідства, про підозру йому повідомили заочно, після чого оголосили в розшук.

У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, що свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його зв'язки з представниками РФ та колаборантами.