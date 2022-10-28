Нацбанк заборонив зміну власників "Альфа-Банку"

Національний банк заборонив набуття російським бізнесменом Андрієм Косоговим істотної участі в АТ "Альфа-Банк".

Відповідне рішення 27 жовтня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ, передає пресслужба регулятора.

Рішення ухвалили з огляду, зокрема, на застосування до Косогова персональних спеціальних економічних санкцій згідно з рішенням РНБО від 19 жовтня та невідповідність його ділової репутації вимогам законодавства України.

У Нацбанку нагадали, що 15 квітня регулятор прийняв рішення визнати Косогова власником опосередкованої істотної участі в українському "Альфа-Банку" у розмірі 40,9614% статутного капіталу. Водночас він набув істотну участь без отримання погодження НБУ та з порушенням вимог банківського законодавства України.

За даними "Альфа-Банку", його найбільшими акціонерами нині опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмічова, які потрапили під санкції, розміром відповідно 20,9659% і 16,3239%), Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%).

Андрій Косогов – російський бізнесмен, один із засновників та основних акціонерів "Альфа-Груп", член ради директорів LetterOne та наглядової ради "Альфа-Груп".

Нагадаємо, Нацбанк України у березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".