Мінцифри запускає бета-тестування програми іпотеки "єОселя" у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" в застосунку "Дія".

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки "Почати" в послузі "єОселя" в меню послуг "Дії". Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту", – зазначив він.

Програма "єОселя" дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

"Якщо ви відповідаєте вимогам програми, долучайтеся до тестування "єОселі" в Дії. Заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми", – наголосив Федоров.

На першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Із січня 2023 року програму поширять на інші категорії. Їм буде доступний кредит під 7%.

Над розробкою послуги Мінцифри працювали спільно з Міністерством економіки та ПрАТ "Укрфінжитло".

Як повідомлялося, на початку жовтня в Україні у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".