США оголосять про нову військову допомогу Україні на $275 мільйонів, – ЗМІ

Пентагон надішле Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму $275 млн, щоб посилити зусилля з витіснення російських військ із ключових районів на півдні із наближенням зими.

Про це повідомляє AP із посиланням на американських чиновників.



За їх даними, в американському пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п’ятницю, немає жодних нових великих озброєнь. Натомість, допомога США здебільшого спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.



Нова допомога надходить після того, як федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США, спрямовані на те, щоб зброя, передана Україні, не потрапила до рук російських військ, їхніх маріонеток або інших екстремістських угруповань. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї є особливо складним під час активної війни та за відсутності значної американської присутності на місцях.



Американські чиновники стикалися з постійними запитаннями деяких членів Конгресу щодо того, як адміністрація звітує за зброю на мільярди доларів, яка була відправлена ​​в Україну за останній рік.

Але адміністрація неохоче розповідала про свою роботу в цьому напрямку через занепокоєння щодо стану конфлікту та побоювання, що це може стати підказкою для потенційних контрабандистів.