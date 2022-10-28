"Укренерго" повідомило про обмеження електропостачання по всій країні

НЕК "Укренерго" розпорядилося щодо обмеження електропостачання різних категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вже о 7:00 ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, додаткові обсяги обмежень для промислових споживачів будуть застосовуватись у центральному регіоні країни – Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області.

"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", – додали в "Укренерго".

Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Наголошується, що обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів з боку РФ.