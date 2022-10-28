БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 679 17

Реальні зарплати українців впадуть на чверть, – Нацбанк

зарплата,конверт

За результатами 2022 року реальні зарплати українців скоротяться на чверть.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень, передає пресслужба регулятора.

"Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу", – йдеться у звіті.

Зазначається, що через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%.

Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Автор: 

НБУ (9275) зарплата (1120)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
"на чверть"??! ви - #бані ідіоти! зарплати вже впали мінімум на третину через падіння гривні відносно валюти! і це виключно за умови, якщо роботодавець зберіг стару зарплату!
величезна кількість людей сидить взагалі без роботи
показати весь коментар
29.10.2022 00:35
+5
що за внутрішній конфлік?? у нас ніколи не було внутрішніх конфліктів, є тільки один зовнішній -це параша, вибирай слова
показати весь коментар
28.10.2022 17:14
+5
а відносно цін, піднятих У ДВІЧІ.. так взагалі...
показати весь коментар
29.10.2022 03:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все змішалось в тупій голові... люди, коні...
показати весь коментар
28.10.2022 16:30 Відповісти
що за внутрішній конфлік?? у нас ніколи не було внутрішніх конфліктів, є тільки один зовнішній -це параша, вибирай слова
показати весь коментар
28.10.2022 17:14 Відповісти
не скули!
показати весь коментар
28.10.2022 20:17 Відповісти
https://biz.censor.net/user/532401
Відкрити тобі кордони,щоб ти міг втекти?
показати весь коментар
29.10.2022 02:59 Відповісти
а він в рабстві, чи у вязниці, як ти?
показати весь коментар
29.10.2022 03:18 Відповісти
Прогнози Мінекономіки не співпадають з реальністю рівня життя українських військовозобов'язаних БЗДІЖенців у батальйонах з міст ЄС (Монако, Відень, Ніца, Берлін та інші міст ЄС)…., вже більше півроку!!!
показати весь коментар
28.10.2022 18:50 Відповісти
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21 березня 2022 року Київ № 58
".......6) в абзаці третьому пункту 12 слова "від офіційного курсуˮ замінити
словами "від курсуˮ
7) пункт 13 замінити трьома новими пунктами 13-13.2
такого змісту:
"13. Зафіксувати офіційний курс гривні до долара США на рівні, на якому
він діяв 24 лютого 2022 року.
13.2. Національний банк України до прийняття окремого рішення припиняє
розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара США.ˮ
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Кирило ШЕВЧЕНКО."
показати весь коментар
28.10.2022 23:56 Відповісти
"на чверть"??! ви - #бані ідіоти! зарплати вже впали мінімум на третину через падіння гривні відносно валюти! і це виключно за умови, якщо роботодавець зберіг стару зарплату!
величезна кількість людей сидить взагалі без роботи
показати весь коментар
29.10.2022 00:35 Відповісти
а відносно цін, піднятих У ДВІЧІ.. так взагалі...
показати весь коментар
29.10.2022 03:19 Відповісти
Можна конфіскувати активи рос бізнесменів і зрадників задля зменшення дефіциту бюджету, а не рятувати їхній бізнес за рахунок народу.
показати весь коментар
29.10.2022 12:04 Відповісти
Додайте сюди +30% ціни на товари з-за кордону, ми не просто бідніші й маємо менші доходи, ми змушені платити як мінімум на 10-30% за ті ж товари тільки в виді митних податків.
показати весь коментар
29.10.2022 13:45 Відповісти
Дебіли. Ціни піднялись від 50%- 250%. Де ви бачили 25%?
показати весь коментар
29.10.2022 19:24 Відповісти
Зато Коломойша в шоколаде. ZEлёни гниды прощают ему все долги и дают возможность хорошо прибарахлиться
показати весь коментар
29.10.2022 19:57 Відповісти
А зарплати депутатів,міністрів і посадовців відповідно підвищаться на чверть
показати весь коментар
30.10.2022 13:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 