Реальні зарплати українців впадуть на чверть, – Нацбанк

За результатами 2022 року реальні зарплати українців скоротяться на чверть.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень, передає пресслужба регулятора.

"Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу", – йдеться у звіті.

Зазначається, що через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%.

Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.