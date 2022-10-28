Реальні зарплати українців впадуть на чверть, – Нацбанк
За результатами 2022 року реальні зарплати українців скоротяться на чверть.
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень, передає пресслужба регулятора.
"Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу", – йдеться у звіті.
Зазначається, що через збереження дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах та значні диспропорції на ринку праці номінальні зарплати наступного року зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%.
Однак, підвищення зарплат у реальному вимірі буде досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність.
Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.
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П О С Т А Н О В А
21 березня 2022 року Київ № 58
".......6) в абзаці третьому пункту 12 слова "від офіційного курсуˮ замінити
словами "від курсуˮ
7) пункт 13 замінити трьома новими пунктами 13-13.2
такого змісту:
"13. Зафіксувати офіційний курс гривні до долара США на рівні, на якому
він діяв 24 лютого 2022 року.
13.2. Національний банк України до прийняття окремого рішення припиняє
розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара США.ˮ
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Кирило ШЕВЧЕНКО."
величезна кількість людей сидить взагалі без роботи