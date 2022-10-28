Відключення світла у Києві можуть збільшити до шести годин

Для Києва готують нові графіки відключення електроенергії, обмеження електроспоживання можуть збільшити до шести годин.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає "НВ".

"Я думаю, що за день-два ми зможемо показати графіки, вони не будуть приємними", – каже він.

За його словами, фахівці робитимуть все, щоб відключення були частішими, але не на такий тривалий проміжок часу.

Сахарук зазначив, що не всі будинки вимикаються з пункту управління – багато з них потрібно вимикати через фізичну присутність комбригади, тому виникають складнощі, щоб це робити часто і відповідно до графіка.

Також є будинки, які не можна вимикати через те, що вони мають об'єкти критичної інфраструктури. Наприклад, зв’язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів та інші елементи.

"Тому всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв’язку, води, тепла, не працюватиме телебачення. Але зменшити кількість будинків, що залишаються недоторканними, ми намагаємося", – додав він.

Як повідомлялося, через нічну ворожу атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об’єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.